В Белгосфилармонии сменился гендиректор

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусской государственной филармонии сменился генеральный директор - им стал Александр Никита. Такая информация размещена на странице Белгосфилармонии в Facebook, сообщает БЕЛТА.

Нового гендиректора коллективу представил сегодня министр культуры Юрий Бондарь. До этого Александр Никита руководил Белорусским государственным академическим заслуженным хореографическим ансамблем "Хорошки".

Во время встречи с коллегами Александр Никита пообещал приложить все усилия, чтобы Белгосфилармония могла с гордостью представлять на внутренних и мировых площадках каждый творческий коллектив Беларуси, наладить конструктивные связи с зарубежными партнерами, оправдать оказанное доверие.

Александр Никита родился в 1983 году. В 2002-м с отличием окончил Минское государственное музыкальное училище по классу альта, а в 2007-м - Белорусскую государственную академию музыки. Руководил ансамблем "Хорошки" с 2018 года.-0-

Фото Белгосфилармонии