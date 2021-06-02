В БГУ вышла книга о первой научной и университетской библиотеке Беларуси

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. БГУ издал книгу "Фундаментальная библиотека БГУ: 100 лет на службе университетского образования". Она посвящена 100-летию со дня основания учреждения, ставшего родоначальником библиотечного дела в Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

"Предназначение библиотеки БГУ во многом созвучно миссии самого университета. В 1921 году она одновременно с обеспечением образовательного процесса закладывала основы национальной библиотечной сети. Сегодня стала одной из крупнейших в стране с фондом около 2 млн томов отечественной и зарубежной литературы", - рассказали в пресс-службе.

Книжная новинка из символичных 100 страниц - исторический экскурс по основным этапам развития библиотеки БГУ. В ней рассказывается о предпосылках и событиях, предшествующих открытию учреждения. Читатель узнает о формировании первого фонда, структурной организации, роли первого ректора Владимира Пичеты и профессоров БГУ в наполнении коллекции библиотеки уникальными и редкими собраниями.

В книге впервые дана оценка работы учреждения в 1930-х годах, приведены подробности работы библиотеки во время Великой Отечественной войны на станции Сходня под Москвой и в годы послевоенного восстановления. К слову, читатель узнает, что после возвращения БГУ из эвакуации весь книжный фонд помещался в одной из комнат физико-математического факультета, а штат библиотеки на тот момент составлял 10 человек.

Особый интерес представляют биографии девяти руководителей, воспоминания ветеранов, а также современность Фундаментальной библиотеки. В основу издания положены документальные материалы Национального архива Беларуси и периодики 1920-1930-х годов. Это позволило дополнить историю библиотеки новыми именами и событиями.

Составителями юбилейного издания выступили директор Фундаментальной библиотеки Владимир Кулаженко, заместитель директора по научно-методической работе Алла Бутина и библиотекарь научно-методического отдела Екатерина Ровдо.

Книга доступна в университетской библиотеке и распространена по различным библиотекам страны.-0-