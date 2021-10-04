В Большом театре презентуют оперу "Макбет" с участием солиста Мариинского театра

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Солист Мариинского театра Владислав Сулимский выйдет в заглавной партии оперы "Макбет" Джузеппе Верди 19 октября в Большом театре Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"В этот день звезда мировой оперы, а ныне солист Мариинского театра белорус Владислав Сулимский выйдет на минскую сцену в роли Макбета. В его исполнении Макбет всегда получается разный. Это воплощенный талантливым артистом живой человек, который в зависимости от обстоятельств меняет свое поведение. Во время постановки появляются дополнительные нюансы в поведении персонажа, включаются элементы импровизации. При этом не нарушается генеральная линия образа. Макбет в исполнении Сулимского всегда властолюбив, импульсивен, суров и впечатлителен, но ничто человеческое ему не чуждо: страх, боль и печаль", - рассказали организаторы.

Главные партии также исполнят ведущие солисты белорусской оперы: народная артистка Беларуси Нина Шарубина в роли леди Макбет, заслуженный артист Беларуси Андрей Валентий, который сыграет Банко, а лауреат международных конкурсов Виктор Менделев исполнит роль Макдуфа.

Владислав Сулимский родился в Молодечно. После окончания Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова стал участником Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, а в 2004 году вошел в состав их оперной труппы. Он проходил обучение в Милане, участвовал в мастер-классах Елены Образцовой, Дмитрия Хворостовского, Владимира Атлантова, Ренаты Скотто, Денниса О'Нила. В 2016 году стал обладателем высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит" в номинации "Лучшая мужская роль в оперном спектакле". В 2017 году стал лауреатом еще двух оперных наград - премии "Онегин" в номинации "Мастер сцены" и премии Casta Diva в номинации "Певец года".

Как приглашенный солист Владислав Сулимский выступал в Большом театре России, театрах Базеля, Мальме, Штутгарта, Риги, Далласа, на фестивале в Савонлинне, на оперном фестивале в Санкт-Маргаретене (Австрия), а также на Зальцбургском фестивале.-0-