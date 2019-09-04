В Бресте презентовали электронный мультимедийный ресурс об истории города

4 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской областной библиотеке имени М. Горького сегодня проходит республиканский круглый стол "Брест. 1000 лет истории в документах и материалах", передает корреспондент БЕЛТА.

Главным событием дня стала презентация электронного мультимедийного издания "1000-годдзе Брэста праз прызму старадаўніх дакументаў". Ресурс вмещает более 8 гигабайт информации и включает цифровые копии аутентичных источников - научную, справочную, библиографическую информацию по истории областного центра. Проект реализован Национальной библиотекой в партнерстве с областной библиотекой и Национальным историческим архивом Беларуси.

Диск создан в рамках комплексной научно-исследовательской работы, которую Национальная библиотека проводит с 2015 года, и называется "Виртуальная реконструкция документов и материалов по региональной истории Беларуси". Объектами пристального внимания библиотекарей уже становились Слоним, Новогрудок, Горки, другие регионы.

"Мы собрали как можно больше документов и материалов из истории Бреста и его окрестностей в контексте белорусской истории. Прежде всего это материалы Виленской археографической комиссии, которая работала во второй половине ХIХ века. Это большой пласт юридических документов, начиная с ХVI века. Кроме того, на диске представлен большой иллюстративный материал. Это стало возможно только благодаря цифровым технологиям, потому что ни одно издание не сможет вместить в себя такой объем информации", - отметила заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Татьяна Кузьминич.

Три интересных исторических документа представил Национальный исторический архив. Два из них - это полное описание Брестской волости второй половины ХVII века. Третий документ представляет собой красочно оформленную пергаментную грамоту, которая была составлена в середине ХVI века. "Это очень важный проект. В этом плане Брест, пожалуй, один из наиболее активных городов. Конечно, тут еще и юбилей помог обратить внимание на его историю. Город и раньше был значимым культурным, общественным, политическим центром, и продолжает таким оставаться", - поделился мнением заместитель директора Национального исторического архива Беларуси Денис Лисейчиков.

Елена Стрижевич

Делом чести назвала участие в проекте директор Брестской областной библиотеки имени М. Горького Елена Стрижевич. "Мы сделали оцифровку всех сборников конференций "Берестейские книгосборы". Наши сотрудники собирали материалы в библиотеках Польши, использовали уникальные материалы местных краеведов. Некоторые документы предоставил исторический факультет БГУ. Постарались максимально полно отразить информацию о нашем городе и его уникальное документальное наследие. Брест представлен в фотографиях, открытках, картинах, художественной литературе, публицистике", - рассказала Елена Стрижевич.

Благодаря финансовой поддержке управления культуры Брестского облисполкома электронный мультимедийный ресурс поступит в фонды учреждений культуры области.

Церемония передачи издания состоится ближе к вечеру - под занавес республиканского круглого стола. В течение дня в стенах областной библиотеки будут звучать доклады, посвященные истории Бреста. В мероприятии принимают участие специалисты библиотек, музеев, архивов Беларуси, ученые-историки, писатели, краеведы, журналисты.-0-

Фото Вадима Якубёнка