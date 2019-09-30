В День горниста в Могилеве пройдет презентация книги середины XIX века

30 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Могилевчане встретят октябрь традиционным праздником: 1 октября в Музее истории Могилева пройдет День горниста. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор учреждения Алексей Батюков.
"Гостей нашего праздника будет ждать интересная и насыщенная программа. Автор горниста на ратуше и единственный в Могилеве смотритель городских часов Геннадий Головчик подготовит развлекательно-познавательную викторину", - рассказал директор музея. В этот день в ратуше также пройдет презентация новых музейных экспонатов. Одним из центральных артефактов станет книга "Обозрение истории Беларуси с древних времен", написанная Осипом Турчиновичем в Могилеве 1855 году.
Кроме того, на праздник приглашен специалист по реставрации, который помогает музею восстанавливать экспонаты. Он расскажет гостям о том, как проходит реставрация оружия. Для гостей также проведут мастер-класс по белорусским традиционным танцам XVIII-XIX веков.
В этом году скульптуре горниста на городской ратуше исполняется 5 лет.-0-