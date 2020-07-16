В финале танцевального проекта Dream Dance Fest в Витебске выступят 12 команд

16 июля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В финале II танцевального проекта Dream Dance Fest во время "Славянского базара" выступят 12 белорусских коллективов, сообщил журналистам организатор Александр Лавринович, передает корреспондент БЕЛТА.

В этом году проходили областные отборочные туры, в которых приняли участие 1350 танцоров из всех регионов Беларуси. "В прошлом году были участники из семи стран, сейчас ограничились только белорусскими конкурсантами. Представлены все области и областные центры страны. Концерт финалистов конкурса и церемония награждения пройдут 17 июля на площадке возле концертного зала "Витебск". В финале схлестнутся 12 команд", - сказал Александр Лавринович.

В 2021 году организаторы конкурса планируют провести национальные отборы в Армении и России. Ведутся переговоры с Польшей, Казахстаном, Кыргызстаном и другими странами.

Сегодня в Летнем амфитеатре Витебска состоится торжественное открытие XXIX Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". После обеда загорится новая звезда на Площади лауреатов возле Летнего амфитеатра. Здесь получит именную прописку обладатель специальной награды Президента Беларуси "Через искусство - к миру и взаимопониманию" Филипп Киркоров. Он же выйдет на сцену на концерте открытия. По словам певца, это будет его первое выступление после ограничений, введенных из-за пандемии.

XXIX Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" проходит с 16 по 19 июля. Основными событиями форума станут Международный конкурс исполнителей эстрадной песни "Витебск-2020" и Международный детский музыкальный конкурс "Витебск-2020".-0-