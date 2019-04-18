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В Художественном музее в Брестской крепости открылась выставка к Пасхе

Культура 18.04.2019 | 19:47

18 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Художественном музее в Брестской крепости сегодня открылась выставка "Величит душа моя Господа", посвященная грядущему празднику Пасхи, передает корреспондент БЕЛТА.

Это совместный проект областного краеведческого музея, чьим филиалом является Художественный музей, и Брестской епархии. Открытию выставки предшествовал молебен на начало доброго дела, который провел архиепископ Брестский и Кобринский Иоанн. Высокодуховную атмосферу этого не совсем обычного вернисажа дополнили песнопения хора духовенства епархии.

"В дни Великого поста, когда Церковь шествует к празднику Пасхи, мы открываем эту выставку, прославляя воскресение Христово. Верю в то, что эти произведения церковного искусства помогут человеку приблизиться к Богу, осознать свою жизнь, воскресят в каждом все то доброе, что заложено в него Творцом. Классик говорил, что красота спасет мир. Действительно это так. Дай Бог, чтобы эта красота была в наших сердцах, душах, поступках, мыслях", - сказал, открывая выставку, владыка Иоанн.

В экспозиции представлено около ста предметов церковного искусства: антикварные и современные иконы, облачение для священнослужителей, образцы золотного шитья и вышивки жемчугом, богослужебные комплекты и книги, украшения для храма, церковная утварь. Большая часть экспонатов изготовлена в мастерских Свято-Рождество-Богородицкого женского монастыря, расположенного здесь же, на территории Брестской крепости. Посетители могут увидеть отреставрированное умелыми руками современных мастериц торжественное убранство архиепископа конца XIX века, изготовленное по заказу знамя Брестского кадетского корпуса, покровцы на чаши, закладки в Евангелие, орлецы архиерейские, плащаницы. Предметы выполнены в разных техниках: это шитье по картону, жемчугом, лицевое шитье, смешанная техника машинной и ручной вышивки.

Отдельного внимания заслуживает центральный экспонат выставки - парчовое облачение на престол храма Святителя Спиридона на греческом острове Корфу. "Реликвию в дар храму нам заказал один из его меценатов. Она у нас еще в работе - это только часть облачения", - пояснила настоятельница монастыря игуменья Александра. Она рассказала, что над каждым произведением работает несколько человек: "Это не только вышивальщицы, но и художники, конструкторы, модельеры, дизайнеры - здесь сотрудничество целой группы людей. Как правило, очень много сестер задействовано".

Директор областного краеведческого музея Алексей Митюков отметил, что это не первый совместный с епархией проект и положенная несколько лет назад традиция будет продолжена. "Я уверен, что никто из посетителей выставки не останется равнодушным, потому что она несет красоту, просветление и высокий свет духовности", - подчеркнул руководитель музея.

Выставка "Величит душа моя Господа" будет работать до 12 мая.-0-

Фото Вадима Якубёнка

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Теги
Брест, выставка, музей, Пасха
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