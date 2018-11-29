В Кревском замке завершается восстановление северо-западной стены

29 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. До конца года в Кревском замке восстановят и накроют черепичной крышей северо-западную стену. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Сморгонском райисполкоме.

На эти цели из фонда Президента по поддержке культуры и искусства в этом году было выделено около Вr880 тыс. Позже проект скорректировали: на работы по консервации и восстановлению фрагментов Кревского замка на 2018 год было направлено около Br1,05 млн.

Начальник отдела культуры Сморгонского райисполкома Татьяна Ражева

"Концепция восстановления замка предусматривает два этапа. Первый - консервация, разделенная на пять частей. Сначала шла консервация Княжеской башни, что было выполнено в 2017 году, потом - частичная консервация на участке в 27 м северо-западной стены, а также реставрация оставшейся части по принципу "устойчивые руины". Стена замка сейчас восстанавливается не на первоначальную высоту, а на высоту сохранившихся фрагментов", - рассказала начальник отдела культуры Сморгонского райисполкома Татьяна Ражева. Накрывается стена и черепичной кровлей.

Работы на северо-западной стене близятся к завершению. Работники ОАО "Белреставрация" трудятся на высоте почти 10 м.

Каменщик Сергей Верковский

Мастер ОАО "Белреставрация" Владимир Вайцехович и плотник Василий Турок

"Задача сложная и ответственная. В бутовой кладке используется нестандартный материал - валуны весом от 30 до 60 кг. Это сложно физически, непросто и с точки зрения строительства", - рассказывает мастер "Белреставрации" Владимир Вайцехович. Кстати, и кирпичи, которые используются реставраторами, ручной работы. Разной степенью обжига им придается определенный оттенок. Так тоже достигается эффект старины. К слову, даже кладочный раствор для восстановления Кревского замка был разработан по специальной технологии.

Здесь работы планируется завершить до конца года. Дальше по очереди будут восстанавливаться остальные стены. В работе для бутовой кладки будет использоваться местный камень. Этого материала еще хватает на территории замка, при необходимости его соберут в окрестностях.

Второй этап в перспективе предусматривает реставрацию Княжеской башни замка, прилегающих к ней стен. Восстановят и боевую галерею вдоль одной из стен. Гости Кревского замка смогут побывать внутри башни, ознакомиться с бытом ее обитателей. Планируется воссоздать въездные ворота в замок с подъемным механизмом.

Полноценный музей, а экспонатов для него уже хватает, плюс наверняка появятся новые интересные находки во время последующих археологических изысканий, будет открыт после полноценной реставрации Кревского замка. С восстановлением северо-западной стены уже в следующем туристическом сезоне на территории замка запланировано проведение анимационных программ.

"Объект пользуется популярностью у туристов. Даже теперь в выходные сюда заезжают по несколько автобусов туристов. В дальнейшем после поэтапной реализации проекта поток туристов, в том числе и зарубежных, возрастет", - отметила Татьяна Ражева. Возможно, в перспективе замок сможет самостоятельно заработать часть средств на реставрацию.

В управлении культуры Гродненского облисполкома рассказали, что активно продолжаются реставрационные и ремонтные работы сразу на нескольких важных архитектурных памятниках региона, например, в Старом замке в Гродно, Лидском и Гольшанском замках, дворцово-парковом комплексе Святск, Коложской церкви XII века в областном центре.-0-

Фото Леонида Щеглова