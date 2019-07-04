В Минск спортивный конца XIX - начала XX века приглашает Дом-музей I съезда РСДРП

4 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Минск и спорт. Путешествие во времени" откроется 19 июля в филиале Национального исторического музея Беларуси "Дом-музей I съезда РСДРП", сообщил корреспонденту БЕЛТА куратор проекта Андрей Леневич.

"Сегодня Беларусь может гордиться своими спортсменами в различных видах спорта: биатлон, хоккей, теннис, футбол, фристайл, гребля и других. Имена многих наших современников навечно вписаны в золотую книгу истории отечественного спорта. Мы предлагаем заглянуть в прошлое и узнать, какие виды спорта и игры были популярными у жителей Минска в начале прошлого века, вспомнить имена первых отечественных чемпионов, чьи достижения легли в основу побед современности", - рассказал Андрей Леневич.

По его словам, на выставке можно будет познакомиться с реконструкцией спортивной одежды начала прошлого века. Посетители увидят форму первой минской футбольной команды, костюмы для игры в теннис, плавания, занятий гимнастикой. Будут представлены вырезки из спортивных газет того времени: "К Спорту!", "Спортъ и игры", "Коневодство и конный спортъ", "Спортивная жизнь", а также фотографии и открытки спортивной тематики.

Посетители выставки смогут узнать больше о развитии дореволюционного спорта, истории возникновения первого Городского общества любителей спорта, появившегося благодаря городскому голове Каролю Чапскому в 1892 году, а также Минского велосипедного общества. "В конце ХІХ - начале ХХ века спорт получает развитие не только в Минске, но и во всей Российской империи. Популярным местом отдыха у минчан становится Городской сад (ныне Центральный детский парк имени Максима Горького), где был построен первый стадион, а в зимнее время работал каток", - отметил куратор проекта.

Андрей Леневич добавил, что в начале года в Доме-музее I съезда РСДРП прошла выставка "Къ спорту!", которая вызвала большой интерес у посетителей, поэтому выставка "Минск и спорт. Путешествие во времени" фактически стала ее продолжением. Проект будет работать по 1 сентября.-0-