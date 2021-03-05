В Минске к 50-летию белорусской анимации покажут мультфильм "Прыгоды Несцеркі"

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый белорусский полнометражный анимационный фильм "Прыгоды Несцеркі" покажут 6 марта в Музее истории белорусского кино к 50-летию белорусской анимации. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

"Лента снята по мотивам белорусских сказок. Она состоит из восьми забавных и увлекательных историй с участием популярного фольклорного персонажа Нестерки. Вместе со своими закадычными друзьями Собакой и Котом он достойно преодолевает всевозможные препятствия, находит выход из самых непростых ситуаций. Герой делает для себя определенные жизненные выводы, каждая из которых воплощается в метких пословицах вроде "Захочаш есці, навучышся і колы гнуць, і лапці плесці". Народная мудрость красной нитью проходит через все приключения Нестерки, дополняя развлекательное содержание событий познавательным. Главный герой предстает на экране воплощением лучших черт белоруса - находчивым, добрым и веселым", - рассказали в музее.

Мультфильм "Прыгоды Несцеркі" снял режиссер Игорь Волчек на Национальной киностудии "Беларусьфильм" в 2013 году. Музыку, основанную на белорусском фольклоре, написал Леонид Захлевный.

"В качестве бонуса зрителям предлагается посмотреть еще один мультфильм Игоря Волчека - "Глупая пані і разумны пан". Это еще одна веселая и по-своему поучительная история по мотивам белорусской народной сказки об обманутой доверчивости и основанной на любви находчивости", - добавили организаторы.

Повторные показы пройдут 7, 13,14, 20, 21, 27, 28 марта и 3 и 4 апреля.-0-