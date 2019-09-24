В Минске кинематографисты шести стран подписали соглашение о сотрудничестве

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Национальной киностудии "Беларусьфильм" кинематографисты из шести стран подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Таджикфильм", "Казахфильм", "Грузия-фильм", "Кыргызфильм", "Узбекфильм" и "Беларусьфильм" во время Совета директоров киностудий стран СНГ и Грузии подписали соглашение, предусматривающее создание совместных кинопроектов в ближайшее время.

"Часто выезжая на кинофестивали, мы слышим о разрушенном пространстве киноиндустрии, - рассказал директор "Беларусьфильма" Владимир Карачевский. - И директора-практики приняли решение создать Совет директоров киностудий Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Грузии, Азербайджана, Таджикистана, России и Беларуси. Позже к нам обещали присоединиться директора "Сахафильма" и "Азербайджанфильма", чтобы всем вместе решать общие проблемы, перенимать опыт друг у друга и создавать фильмы. На рабочей встрече совета мы обсудим законодательные аспекты в области киноиндустрии и запланируем совместные проекты".

Каждая киностудия привезла в Минск свои фильмы, которые будут представлены с 1 октября во время Кинонедели дружбы.

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