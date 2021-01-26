В Минске представили 20 акварельных работ Василия Шаранговича по мотивам творчества Якуба Коласа

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Уладарства холаду вяліка": зимние мотивы в творчестве Якуба Коласа и Василия Шаранговича открылась сегодня в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа, передает корреспондент БЕЛТА.

"В выставочном проекте сошлись два непревзойденных таланта: классик белорусской литературы Якуб Колас и народный художник Беларуси Василий Шарангович. Колас - один из лучших природоописателей в белорусской литературе. Его поэма "Новая Земля" - одно из величайших произведений, где целых пять разделов отражают жизнь простой белорусской крестьянской семьи именно в зимнее время. Он описывал это красиво, ярко и красочно, - отметила главный хранитель фондов литературно-мемориального музея Якуба Коласа правнучка автора Василина Мицкевич. - И одним из лучших иллюстраторов этого произведения является Василий Петрович. Так тонко и живо передать слова поэта в графических работах - это настоящее мастерство. Кстати, в этом месяце, 14 января, Шарангович отпраздновал свое 82-летие".

На выставке представлено 20 картин Василия Шаранговича, которые посвящены поэме "Новая зямля". По словам внучки поэта Марии Мицкевич, для нее это произведение имеет большую ценность. "Как говорил Нил Гилевич, эта книга должна быть у каждого белоруса. С первой и до последней страницы в ней есть столько философского смысла, поэзии, размышлений. Надо отметить, что как раз зимние мотивы в поэме создавались далеко от родной Беларуси, на Курщине, где Якуб Колас был в эвакуации после Первой мировой войны. Он очень хотел приехать на родину, вновь увидеть белорусскую природу - то, что близко его сердцу. Может, именно поэтому так ярко написаны зимние части в поэме", - сказала она. - И душа настоящего художника Василия Шаранговича как бы соединилась с поэтическим духом Коласа, что стало основой для создания таких чудесных иллюстраций. Хочу выразить огромную благодарность Василию Петровчиу за его творчество, которое отражено не только в музее, но и в семейном архиве".

На мероприятии присутствовала дочь народного художника, первый заместитель председателя Белорусского союза художников Наталья Шарангович. По ее словам, Василий Петрович создал 91 акварельную иллюстрацию в 2001 году. Все они были созданы всего лишь за несколько месяцев. Иллюстрированное издание вышло в свет в 2002 году. "Неслучайно получилось так много рисунков. Когда возникла идея создать эту серию работ, для Василия Шаранговича это было делом жизни, он очень серьезно к этому относился. Он называл "Новую зямлю" самым большим эпосом в белорусской литературе. Личность поэта была ему знакома еще с детства: в свое время мама читала это большое произведение по памяти. То, что описывал и рассказывал классик, - через все это Василий Шарангович как бы прошел сам. Думаю, в результате получилось главное - сложился его собственный художественный эпос по мотивам "Новай зямлі", - подчеркнула искусствовед.-0-