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03 марта 2021, 21:37

В Минске представили более 50 работ художников Ирины и Анатолия Кузнецовых

Фото из архива
Фото из архива

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Ностальгия или воспоминание о будущем" членов Белорусского союза художников Ирины и Анатолия Кузнецовых открылась сегодня в арт-гостиной "Высокае мѣста", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для этих художников было большой смелостью оглянуться назад, найти те работы, которые созданы давно, и представить их. Здесь можно увидеть замечательную графику Анатолия и прекрасное стекло Ирины. Такое стекло сегодня, наверное, на наших заводах уже никогда не сделают. Это раритет, которым можно просто восхищаться. У меня возникло ощущение, что это действительно возвращение к будущему, потому что каждый шаг в их творчестве - движение вперед. Неважно, в какие годы сделаны работы, ведь это все равно современное искусство - та же цветовая гармония, потрясающее владение формой, пластикой. Когда настоящий художник творит - нет понятия прошлого или будущего искусства. Это просто искусство", - сказала первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович.

В экспозиции представлено более 50 работ разных лет двух известных белорусских мастеров. Среди них художественное стекло, арт-объекты, компьютерная графика, акварель, живопись. По словам организаторов, выставочный проект Ирины и Анатолия Кузнецовых интересен тем, что при различных творческих подходах художников объединяют целеустремленность, постоянный поиск новых путей, взаимопомощь и преданность искусству.

Творческий стаж каждого превышает 40 лет. Они реализовали уже много художественных проектов, впереди - новые творческие планы. В этом и состоит основная концепция выставки "Ностальгия, или воспоминание о будущем": чтобы идти в будущее, необходимо вернуться в прошлое, посмотреть на свое творчество из далекого сегодня, переосмыслить, подумать и пофантазировать.

"Сегодня мы видим неординарных людей искусства, авторов, которые внесли большой вклад в национальное искусство. Это мастера со своим стилем, почерком. Два человека с абсолютно разными темпераментами, но в то же время схожие своим отношением к искусству. Ирина Кузнецова живет творчеством. Не зря выставка ностальгическая - это воспоминание о том пути, который постоянно совершенствуется и еще много предстоит сделать в будущем. У Анатолия Кузнецова за плечами серьезный, богатый и насыщенный путь в искусстве, давно получивший признание. То, что сделал этот художник в цвете, в развитии именно живописи, наверное, можно сравнить только с Кандинским. Потому что это совершенно особая, потрясающая философия в работах", - подчеркнула директор Музея истории города Минска Галина Ладисова.

Анатолий Кузнецов - яркий представитель актуального художественного процесса. Его картины с 1977 года экспонируются во многих странах. Он лауреат специальной премии Президента деятелям культуры и искусства за многолетнюю творческую деятельность и создание высокохудожественных живописных произведений. Награжден медалью Франциска Скорины. Современный, нестандартный, яркий мастер - участник творческого объединения "Немига-17". По словам автора, со временем в его работах пластическое искусство стало преобладать над изобразительным. "Я создавал цветовые пятна, окрашенный воздух, состояние. Это и есть те пластические ходы, которые меня привели к непредметной живописи", - пояснил он.

Ирина Кузнецова была одной из первых, кто создавал в Беларуси литые витражи и объемно-пространственные композиции для интерьеров, экспериментировала в области художественного стекла, абстрактной живописи, фотографии, компьютерной графики.

Выставка продлится по 4 апреля.-0-

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