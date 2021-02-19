"В музей на заслуженный отдых" - гомельский дворец знакомит с поступлениями 2020 года

19 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "В музей на заслуженный отдых", которая открылась в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей, знакомит с новыми поступлениями в музейное собрание в 2020 году, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

"Если задуматься, многие отслужившие человеку бытовые предметы, которые со временем устарели морально и физически, но еще смотрятся "бодрячком", по праву заслужили "отдых". Угольный утюг, рушник и другие вещи уже никогда не будут выполнять свои привычные функции. Отныне у них особая миссия - служить в качестве музейных предметов", - отметили в государственном историко-культурном учреждении.

Формы пополнения музейного собрания классические: материалы передавались в дар, приобретались, сотрудники выезжали на раскопки, обследовали дома под снос, встречались с обладателями семейных архивов. "Приросло собрание предметами, которые вошли в музейный фонд Беларуси, и благодаря работе Гомельской таможни", - подчеркнули во дворцово-парковом ансамбле. На выставке можно будет увидеть карманный "Новый медицинский календарь на 1892 год", изданный в Санкт-Петербурге. Такой вполне мог быть у четы Паскевичей.

Гомельская семья Есафовых на заслуженный отдых в музей определила фарфоровые предметы немецкого происхождения начала ХХ века фирмы Мax Dannhorn, которые использовались для сервировки стола.

Некоторые из поступивших в прошлом году музейных предметов уже представлены в экспозициях. Например, каминный гарнитур второй половины ХІХ века известной французской фирмы Marti & Cie, переданный в дар коллекционером Д. Михеенковым.

Традиционно коллекцию современного изобразительного искусства пополнили произведения известных художников Беларуси.

Заняли свое достойное место в экспозиционных залах музейные предметы, побывавшие в 2020 году в руках реставраторов. В их числе декоративный столик из комплекта, который наряду с другими аналогичными предметами украшал когда-то интерьеры дворца.

"За 101 год предметов в музейном собрании собралось уже десятки тысяч, и количество их ежегодно увеличивается. Здесь хранятся как артефакты давно минувших эпох (обширнейшая коллекция археологии), так и те, которые служили поколениям по временным меркам, казалось бы, совсем недавно. Еще в первой половине XX века они были привычными бытовыми вещами, но научно-технический прогресс способствовал их уходу с авансцены человеческого бытия, а на смену приходили усовершенствованные образцы бытовой техники, одежды, аксессуаров и т.д.", - добавили во дворце.

Особого внимания, по мнению организаторов выставки, заслуживают фотографии и документы. Они всегда привлекают к себе как специалистов, так и любителей-краеведов. Ведь иная черно-белая фотография может очень многое рассказать о том или ином периоде в истории города, о людях, моде, рекламе, развитии транспорта и т.д.-0-