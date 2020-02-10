В Полоцке проходит международный литературный конкурс "Центр Европы"

10 февраля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Полоцке объявлен III Международный открытый литературный конкурс "Центр Европы - 2020", сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора Полоцкой районной централизованной библиотечной системы Анна Поцелуйкина-Врублевская.

К участию в форуме приглашаются авторы из разных стран, пишущие на русском и белорусском языках. Свои произведения они могут представить в номинациях "Поэзия", "Малая проза", "Художественный перевод", "75-летие Победы в Великой Отечественной войне", "Языком Янки Купалы и Якуба Коласа".

Первый этап традиционно проходит дистанционно. Заявки на участие и работы авторы должны отправить до 20 апреля, после чего жюри предстоит выбрать наиболее достойные произведения. Их авторов пригласят на второй этап конкурса. Он пройдет в конце мая на праздновании Дня города. Программа мероприятий в эти дни ожидается насыщенная: запланированы литературно-сценический конкурс "Поэт-артист", творческие вечера, презентации, дискуссии, мастер-классы. Приглашенные авторы, помимо участия в церемонии награждения конкурса, смогут выступить на открытых поэтических площадках, книжных выставках-продажах и мастер-классах по стихосложению.

Конкурс проводится раз в два года. В последний раз, в 2018 году, свои произведения на него прислали 215 участников из 12 стран мира, в том числе России, Грузии, Великобритании. Организатор - Полоцкая районная централизованная библиотечная система, городская литературная студия "Центр Европы" при поддержке Полоцкого райисполкома.-0-