В путешествие по США приглашают посетителей Минской книжной выставки

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стенд Соединенных Штатов Америки позволит посетителям XXVII Минской международной книжной выставки-ярмарки узнать особенности путешествий по этой стране, заявила на полях форума временный поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы с честью приняли приглашение Министерства информации занять место центральной экспозиции. Посольство США в Беларуси на протяжении 22 лет принимает участие в Минской международной книжной выставке-ярмарке и рассказывает историю Америки через разные темы, жанры, форматы. В этом году тема стенда - "В пути: американская литература о путешествиях", - рассказала Дженифер Мур.

Всего на стенде собрано более 200 лучших образцов американской литературы о путешествиях, как на английском, так и на русском языках. Посетители также смогут познакомиться и с тематическими журналами. Периодика представлена в двух сотнях экземпляров. Стенд разделен на три зоны: "Путешествия", "Национальные парки" и "Дайнер", которые позволят узнать особенности путешествий по Соединенным Штатам.

"Мы приглашаем наших гостей принять участие в более чем 30 программах. Им будут предложены разнообразные американские настольные игры, коллекция винтажных плакатов, виртуальные ресурсы, фильмы, многочисленные фотозоны и множество других материалов о путешествиях по Соединенным Штатам Америки", - отметила временный поверенный. Кроме того, на стенде США каждый день будут выступать и проводить консультации сотрудники консульского отдела посольства США, которые расскажут о процедурах обращения за различными типами виз.

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка продлится по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. На ее полях организована широкая деловая и культурная программа: круглые столы, мастер-классы, дискуссии, воркшопы от художников и иллюстраторов, презентации книг и встречи с авторами. Свои новинки представляют около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. Слоган форума этого года - "Беларусь - открытая книга". Почетным гостем книжной выставки выступает Россия, центральным экспонентом - США.-0-

Фото Оксаны Манчук