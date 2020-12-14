В Таллине прошли Дни белорусской культуры, посвященные творчеству Петра Глебки

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дни белорусской культуры "Белорусский калейдоскоп", посвященные 115-летию белорусского поэта Петра Глебки, прошли в Таллинне, сообщили корреспонденту БЕЛТА в дипломатической миссии Беларуси в Эстонии.

Мероприятие состоялось при поддержке посольства Беларуси в Эстонии. А его организатором выступил Центр национальных меньшинств "Радзiма".

В рамках Дней белорусской культуры 5 декабря прошел онлайн-конкурс юных чтецов "Радзiма добрая мая…", в котором приняли участие 22 исполнителя из Эстонии, Беларуси и Иордании.

Затем, 7 декабря, состоялся творческий конкурс юных художников "Стихи белорусского поэта П.Глебки в рисунках", участники которого выразили в рисунках свое представление о стихотворениях известного белорусского поэта. На конкурс поступило 90 работ из Эстонии, России, Беларуси и Италии.

На заключительном этапе Дней белорусской культуры 12 декабря состоялся музыкально-поэтический вечер "Мой родны край, мая калыска", на котором прозвучали стихи Петра Глебки в исполнении эстонских школьников. Кроме этого были представлены музыкальные и танцевальные номера и экскурс-презентация "Жизненный путь и творчество Петра Глебки".

Состоялась также церемония награждения победителей конкурсов с вручением им почетных грамот посольства Беларуси в Эстонии, книг о культуре, достопримечательностях и истории Беларуси. Особая благодарность была выражена Культурно-просветительскому объединению белорусов в Иордании за активное участие в Днях белорусской культуры.

В посольстве отметили, что подобные мероприятия способствуют распространению знаний о культуре и богатом творческом наследии Беларуси за рубежом, развитию белорусско-эстонских культурных связей, а также объединению белорусских диаспор из различных стран.-0-

Фото дипломатической миссии Беларуси в Эстонии