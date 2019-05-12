В Тель-Авиве состоится официальное открытие Евронедели

12 мая, Тель-Авив /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. Официальное открытие Евронедели состоится сегодня в Тель-Авиве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие пройдет в Тель-Авивском музее искусств на площади Габима - крупном общественном пространстве в центре города, вокруг которого находится ряд культурных учреждений: театры, дворцы культуры, павильоны современного искусства. Красная ковровая дорожка конкурса в этом году заменена на оранжевую и перенесена в театр Габима, а в Charles Bronfman Auditorium конкурсанты соберутся для приветственных речей.

Международный конкурс песни "Евровидение-2019" объединил представителей 41 страны. Беларусь представляет ZENA с композицией "Like it". Это самая юная участница конкурса. Ей всего 16 лет.

ZENA выступит в первом полуфинале 14 мая под номером 8. Вместе с белорусской конкурсанткой за путевку в финал будут бороться исполнители из Кипра, Черногории, Финляндии, Польши, Словении, Чехии, Венгрии, Сербии, Бельгии, Грузии, Австралии, Исландии, Эстонии, Португалии, Греции, Сан-Марино. В соответствии с правилами конкурса белорусские телезрители не могут голосовать за песню, представляющую их страну.

Во время второго полуфинала 16 мая выступят представители 18 стран: Армении, Ирландии, Молдовы, Швейцарии, Латвии, Румынии, Дании, Швеции, Австрии, Хорватии, Мальты, Литвы, России, Албании, Норвегии, Нидерландов, Северной Македонии, Азербайджана. Финал конкурса запланирован на 18 мая.

Израиль проводит "Евровидение" в третий раз. Ранее он принимал песенный форум в 1979 и 1999 годах. Слоган "Евровидения-2019" - Dare To Dream ("Не бойся мечтать"). В прошлом году вести конкурс в Португалии было доверено исключительно девушкам, а на этот раз ведущими станут известные израильские телеведущие Бар Рафаэли, Эрез Таль, Асси Азар и Люси Аюб.-0-