В Тель-Авиве стартовали первые репетиции участников "Евровидения-2019"

4 мая, Минск /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. В Тель-Авиве стартовали первые репетиции участников международного конкурса песни "Евровидение-2019". Такая информация размещена на официальном сайте конкурса.
На главную сцену конкурса Expo Tel Aviv во время репетиций выйдут участники из 41 страны. У каждого из них запланировано по две репетиции. Сегодня сцену опробуют девять участников первого полуфинала. В их числе и ZENA, которая в этом году представляет Беларусь на конкурсе. Каждый участник получит 30 минут для репетиций, а также 20 минут на общение с прессой.
Беларусь участвует в самом популярном песенном шоу Европы в 16-й раз. ZENA с композицией "Like it" выступит под номером восемь в первом полуфинале 14 мая. Второй полуфинал запланирован на 16 мая, финал - на 18 мая. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании -
Организацию и подготовку белорусского участника к международному конкурсу "Евровидение" осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-
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