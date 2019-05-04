В Тель-Авиве стартовали первые репетиции участников "Евровидения-2019"

4 мая, Минск /Светлана Сухарко - БЕЛТА/. В Тель-Авиве стартовали первые репетиции участников международного конкурса песни "Евровидение-2019". Такая информация размещена на официальном сайте конкурса.

На главную сцену конкурса Expo Tel Aviv во время репетиций выйдут участники из 41 страны. У каждого из них запланировано по две репетиции. Сегодня сцену опробуют девять участников первого полуфинала. В их числе и ZENA, которая в этом году представляет Беларусь на конкурсе. Каждый участник получит 30 минут для репетиций, а также 20 минут на общение с прессой.

Беларусь участвует в самом популярном песенном шоу Европы в 16-й раз. ZENA с композицией "Like it" выступит под номером восемь в первом полуфинале 14 мая. Второй полуфинал запланирован на 16 мая, финал - на 18 мая. Прямую трансляцию двух полуфиналов и финала конкурса традиционно будут вести телеканалы Белтелерадиокомпании - "Беларусь 1" и международный спутниковый "Беларусь 24" .

Организацию и подготовку белорусского участника к международному конкурсу "Евровидение" осуществляет Белтелерадиокомпания как единственный в стране член Европейского вещательного союза.-0-