В Витебске откроется выставка белорусских художников к столетию УНОВИС

14 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Творческое объединение художников m'ART подготовило выставку "Проникновение в эпоху" к столетию УНОВИС, сообщили БЕЛТА в Арт-центре Марка Шагала, где сегодня состоится открытие проекта.

Юбилейный год УНОВИС стал богатым на выставки и события. Творческое объединение художников m'ART решило присоединиться к празднованиям, предложив свое видение культовой даты. "Художники стремятся проникнуть в эпоху УНОВИС без имитации супрематической стилистики, не утратив своего отличительного стиля и мироощущения современного художника, попавшего в другую историческую эпоху. Быть разными - один из творческих принципов группы m'ART. На выставке гости увидят, как художники смогут показать свои мысли об эпохе эстетической экономии, социально-культурной утопии и коллективном творчестве", - отметили в арт-центре.

Первый совместный показ произведений "Зимние сны" провели Олег Захаревич, Елена Гурина и Сергей Сотников в 2006 году. Со следующего года к группе присоединился Владимир Концедайлов, через несколько лет - Александр Демидов. Кроме оригинального состава объединения, ежегодно в проектах m'ART участвуют разные приглашенные художники. Сегодня на новой выставке к столетию УНОВИС свои работы представят Василий Васильев и Леонид Медведский.

Выставка продлится до 29 ноября.-0-