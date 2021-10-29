В Витебске представили маляванки из 14 районов области

29 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В выставочном зале Витебского областного методического центра народного творчества открыли литературно-художественную экспозицию "Легенды, паданні і казкі ў маляваных дыванах Віцебскага Паазер'я". Она подготовлена совместно с Государственным музеем истории белорусской литературы по проекту "Регионы", сообщили корреспонденту БЕЛТА в центре народного творчества.

В экспозиции представлена коллекция расписных ковров мастеров из 14 районов Витебской области. В феврале этого года выставка экспонировалась в Минске, в августе - в Дубровно. "Экспозиция показывает синтез таких искусств, как литература (фольклор) и изобразительное искусство. Расписные ковры на Витебщине начали возрождаться в 1980-х годах. Культурные учреждения области целенаправленно проводят работу по изучению, возрождению и популяризации этого искусства. Каждое произведение - воплощение произведений фольклорного литературного наследия Беларуси, легенд, преданий и сказок Витебщины", - рассказали в областном методическом центре народного творчества.

Маляванки - широкоформатные изображения, выполненные красками домашнего приготовления на текстильной поверхности. Декоративное искусство живописи на холсте на Витебщине активно развивалось в 1920-1960 годы. Сегодня оно признано важной частью национального культурного наследия Беларуси. Среди наиболее известных художников, работавших в этой технике, - Язеп Дроздович. Маляванки включены в Государственный список историко-культурных ценностей.

Выставку можно увидеть до 24 ноября.-0-