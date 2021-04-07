В Витебске выбрали победителей областного этапа фестиваля "Арт-вакации-2021"

7 апреля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В Витебске жюри областного этапа фестиваля художественного творчества учащейся и студенческой молодежи "Арт-вакации-2021" отобрало 44 лучших номера, которые смогут претендовать на участие в республиканском финале, передает корреспондент БЕЛТА.

Более 260 участников областного этапа фестиваля представили на суд жюри и зрителей на гала-концерте лучшие номера. В итоге выбраны 6 самых ярких программ, а дипломы призеров получили 44 участника и коллектива. Видеозапись выступлений в дальнейшем просмотрит оргкомитет республиканского фестиваля и выберет из числа победителей номера для финального состязания творческого конкурса, который пройдет в мае в Гродно.

"Традиционный фестиваль "Арт-вакации" проводился в этом году среди учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Заявки на конкурс подали более 2,5 тыс. человек из 30 учреждений образования. С октября проходили отборочные этапы. Юноши и девушки демонстрировали таланты в различных номинациях - хореография, сольное и коллективное исполнение, чтение поэтических произведений, театральное мастерство и другие. Лишь десятую часть из них отобрали для участия в гала-концерте на областной сцене", - рассказал начальник главного управления по образованию облисполкома Дмитрий Хома.

Евгений Мальченок из Полоцкого колледжа УО "ВГУ имени П.М.Машерова"

Красной нитью через многие выступления проходила тема малой и большой родины. Мелодично, почти напевно звучали произведения отечественных поэтов, да так нежно касались души, что "аж ціхія слёзы пакаціліся з вачэй" зрителей. В исполненной одной из участниц а капелла песне раскрылась вся природная красота вокала, не прикрытого лишней одеждой музыки, но украшенного истинной народностью белорусского языка.

Неполным был бы образ нашей Родины без ее горестных страниц истории, посвященных Великой Отечественной войне. Участники фестиваля в выступлениях рассказали, как это страшно, когда дети идут воевать, "когда тебе не по росту шинель, оружие и война". Немало сложено стихов и песен об этой страшной трагедии, но мало кто смог станцевать о ней. В пронзительном философском танце можно было угадать быстро разгорающийся и всепожирающий огонь войны. Или увидеть стенания матери, отправляющей на войну своих сыновей, - и старушки, оставшейся в одинокой полуразрушенной деревне, и многострадальной матери-Отчизны, оплакивающей каждого погибшего ребенка.

От военного подвига народа участники фестиваля-конкурса перешли к жизни мирной и полной ежедневных чудес. Красота неба, дары белорусских полей, лирика современных профессий и сила единства - об этом можно было рассказывать долго и в песнях, и в танцах. Волшебство творчества всегда помогает созидать и находить новые пути для самореализации. Например, участники из Орши сумели сотворить настоящие шедевры причесок, дополнив их невероятно красивыми платьями, при этом изысканные модели стали сопровождением для вокалиста. Словом, те, кто сегодня выступал на сцене, продемонстрировали все великолепие и богатство своих талантов.-0-

Полина Ласковская из Оршанского государственного колледжа продовольствия

Во время концерта

Фото Александра Хитрова