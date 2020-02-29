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29 февраля 2020, 00:45

VAL: победить помогла поддержка нашей команды и зрителей

Новости темы "Евровидение-2020"
Стартовал финал нацотбора на "Евровидение-2020"
Сегодня станет известен представитель Беларуси на "Евровидении-2020"

29 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поддержка команды и зрителей помогла нам одержать победу в национальном отборе на конкурс песни "Евровидение-2020", заявили журналистам представители проекта VAL - Валерия Грибусова и Владислав Пашкевич. Именно их дуэт представит Беларусь на песенном форуме в Роттердаме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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"Мы впервые пробуемся на "Евровидение" и так успешно. Мы очень рады. Это общий результат нашей команды. Спасибо нашему продюсеру Андрею Калине, команде, родителям, группе поддержки. Мы чувствуем огромную поддержку за своей спиной", - сказала Валерия Грибусова.

В финале они представили композицию на белорусском языке - "Да вiдна". "Мы эту песню видели именно на белоруском языке, - отметил Владислав Пашкевич.- Мы очень много готовились. Все время было отдано именно этому. Ближайшие два дня планируем отдохнуть, а потом приступим к работе".

Победители по традиции получили специальную награду - стилизованное евровизионное сердце. "Мы пока не знаем, где поставим евровизионное сердце, где-нибудь в красивом месте дома", - добавил Владислав.

Всего на путевку на "Евровидение-2020" претендовали 12 исполнителей. Проекту VAL удалось покорить профессиональное жюри и зрителей и набрать 20 баллов из 24-х возможных. В финале они представили белорусскоязычную композицию "Да вiдна". Второе место разделили CHAKRAS и Ян Ярош, набравшие по 18 баллов.

65-й конкурс песни "Евровидение" в этом году состоится в Роттердаме (Нидерланды). Первый полуфинал, где выступит представитель Беларуси, пройдет 12 мая, второй - 14 мая, финал запланирован на 16 мая.-0-

Фото Оксаны Манчук

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VAL представит Беларусь на "Евровидении-2020"
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