Валентин Елизарьев о волшебстве новогодних балов, премьерах и гастрольных планах

Национальный академический Большой театр оперы и балета Беларуси в ночь с 13 на 14 января устраивает Большой новогодний бал. Он проводится с 2009 года и стал уже доброй традицией и одним из самых ярких событий в культурной жизни столицы. Участники готовятся к нему заранее, приходят на репетиции, чтобы научиться искусству бального танца и галантного этикета, продумывают наряды. У каждого новогоднего бала своя тематика. Секреты предстоящей новогодней ночи приоткрыл в интервью корреспонденту БЕЛТА художественный руководитель Большого театра народный артист СССР Валентин Елизарьев.

- Валентин Николаевич, как возникла идея проведения Большого новогоднего бала?

- Идея была предложена 11 лет назад Владимиром Гридюшко, который на тот момент только заступил на должность генерального директора Большого театра. Таким образом была возобновлена замечательная бальная традиция, существовавшая на белорусских землях много лет назад. Над воплощением задуманного трудился многочисленный творческий коллектив театра. Многое из того, что было заложено еще на первом балу, сохранилось и продолжает совершенствоваться. Начиная с третьего каждый последующий Большой новогодний бал объединяла какая-то тема. В это же время родилась идея о создании концерта-сюрприза, отличительная особенность которого в том, что он заканчивается в полночь.

- Что станет главной темой предстоящего новогоднего бала? Насколько насыщенной обещает быть его программа?

- В этом году постановочная группа приняла решение посвятить бал удивительному и магическому миру кино. На вечере будут присутствовать персонажи и звучать музыка из любимых кинофильмов, а один из конкурсов двойников будет связан с известными актерами. Концерт-сюрприз привлечет внимание зрителя к творчеству легендарного кинорежиссера Федерико Феллини.

А после полуночи под мелодии середины прошлого века "Чаплин-бал" закружит всех собравшихся на главной танцевальной площадке. В фойе развернутся увлекательные салоны с конкурсами, викторинами и гаданиями. В Камерном зале им. Александровской можно будет увидеть оригинальные концертные и театрализованные программы с участием солистов оперы, которые традиционно пользуются у зрителей особой популярностью.

Новинкой станет открытие зоны новогоднего радио, где можно будет записать поздравление, и оно будет озвучено в течение вечера. А для тех, кто по каким-то причинам не смог научиться танцам во время занятий, пройдет экспресс-мастер-класс. Режиссеры бала подготовили разнообразную развлекательную программу, поэтому о скуке не может быть и речи.

Бал способен подарить людям то, чего им очень недостает: атмосферу новогодней радости и волшебства. Тот, что проводят в Большом, органично сочетает в себе элегантность, юмор и романтизм, разнообразие жанров и персонажей.

- Доброй традицией во время концерта-сюрприза стало вручение Новогодней театральной премии лучшим артистам. Уже известны имена победителей?

- В этом году Новогодняя театральная премия присуждена солисту оперы народному артисту Беларуси Владимиру Петрову, солисту балета Такатоши Мачияма, артисту кордебалета Андрею Посоху, артистке хора Светлане Титовой и артисту оркестра Виталию Карабухину.

Своих самых лучших артистов Большой театр награждает с 2012 года. Надо заметить, что наиболее достойных определяют путем тайного голосования, без какого-либо административного давления. При выборе помимо значимости творческого вклада учитываются человеческие качества, что обеспечивает максимально объективную оценку.

- Валентин Николаевич, наступление Нового года всегда связывают с воплощением свежих идей и задумок. Какими проектами театр оперы и балета порадует зрителей в 2020 году?

- Большой театр широко распахивает двери для талантливой молодежи, и нынешний сезон будет посвящен именно ей. Совсем недавно хореографом Ольгой Костель был поставлен, на мой взгляд, очень удачный спектакль на музыку Петра Чайковского "Анна Каренина". Кстати, в моей новой версии был представлен балет "Сотворение мира", уже ставший классикой и визитной карточкой нашего театра. Режиссерским дебютом года станет премьера спектакля "Фатум" солистки Большого театра заслуженной артистки Беларуси Оксаны Волковой.

Философскими размышлениями о нашем месте и смысле пребывания в мире увлечет зрителя премьерный балет сезона Эдварда Грига "Пер Гюнт". Следующей крупной работой станет спектакль "Фауст" Шарля Гуно, над которым работали двое талантливых белорусов: режиссер-постановщик Анна Моторная и дирижер Андрей Иванов.

Будет подготовлена новая редакция балета "Щелкунчик". Он давно не шел в театре, однако ранее составлял определенный кусочек его славы. Многое будет пересмотрено и обновлено, сохранена будет лишь сценография, имеющая уникальный авторский характер и самостоятельную ценность в искусстве. Наш импресарио заказал трехмесячное турне по Франции с этим спектаклем.

Завершится 2020 год премьерой балета для юных зрителей "Пиноккио". Составление детского репертуара - еще одно из стратегических направлений в работе Большого театра.

Год обещает быть очень насыщенным и по той причине, что в этот период у нас ожидаются большие гастроли в столице Омана Маскате, с несколькими заездами в лучшие театры Парижа.

Осенью 2020 года планируются обменные гастроли с Литовским театром оперы и балета, будет продолжено сотрудничество с нашими коллегами из Германии и Австрии. Хотелось бы поделиться своей задумкой о проведении в Беларуси грандиозного фестиваля "Восток-Запад", однако на данный момент творческий проект ожидает помощи и поддержки со стороны государства и партнеров.

Ольга ДЕМЕНЧУК,

БЕЛТА.-0-