Вечерняя генеральная репетиция детского "Евровидения" собрала полный зал зрителей

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вечерняя генеральная репетиция детского "Евровидения" собрала в "Минск-Арене" полный зал зрителей, передает корреспондент БЕЛТА.

Генеральная репетиция и итоговое шоу - это абсолютно зеркальные концерты. Сегодня вечером выступят все 20 участников, это будет полноценный концерт. Единственная разница - здесь не предусмотрено голосование зрителей.

Именно во время вечерней репетиции профессиональное жюри выставляет оценки конкурсантам, а озвучивают их во время финального шоу.

Билеты на сегодняшнюю репетицию и на финал были раскуплены фактически в считанные дни. За неделю до конкурса в продажу поступила дополнительная партия билетов. Уже на 23 ноября все они были приобретены. Кроме того, пригласительные от Белтелерадиокомпании получили школы, детские учреждения, детские дома. Организаторы постарались максимально удовлетворить все заявки и просьбы.

Всего "Минск-Арена" вмещает 15 тыс. человек. Однако за счет смонтированного оборудования количество посадочных мест несколько уменьшилось.

Финальный концерт детского "Евровидения-2018" состоится 25 ноября в 18.00 в "Минск-Арене". Официальный представитель Беларуси на детском конкурсе песни Даниэль Ястремский выступит под восьмым номером. Он исполнит композицию "Time".

Прямую трансляцию песенного форума будут вести телеканалы "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также сайт Белтелерадиокомпании (www.tvr.by) и официальный сайт детского "Евровидения" (www.junioreurovision.tv).

Организатором всех мероприятий детского "Евровидения-2018" выступает Белтелерадиокомпания как единственный в Беларуси член Европейского вещательного союза.-0-

Фото Геннадия Жинкова