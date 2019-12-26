Венский бал превзойдет самые светлые ожидания - участница от Гомельской области

26 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Мечта побывать на балу может сбыться и в наши дни - таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА студентка Белорусского государственного университета транспорта, участница республиканского Венского бала от Гомельской области Виктория Худякова.

На предложение в университете представить вуз на республиканском балу девушка сразу ответила согласием. "Во-первых, мне очень интересна тема балов XIX века. Во-вторых, придерживаюсь активной позиции, нравится узнавать что-то новое", - рассказала Виктория. В 2017 году на университетском конкурсе "Королева Весна" она завоевала титул вице-мисс. Девушка еще и мастер спорта по художественной гимнастике, поэтому целеустремленности и упорства ей не занимать - сложные танцевальные элементы схватывала на лету.

Ответственно отнеслась студентка и к выбору платья. Требования к наряду были строго регламентированы: платье в пол, нежные пастельные тона, никакой вычурности. "Искала подходящее платье по всему Гомелю. Еще и Могилев задействовали: я сама из этого города, поэтому параллельно поиском платья там занималась мама", - уточнила Виктория Худякова. Результатом осталась довольна. "Подготовились на 100%. Всегда мечтала побывать на балу, но не думала, что это возможно в XXI веке. Очень счастлива. Ожидания самые светлые и радужные. Думаю, бал их превзойдет", - поделилась переживаниями девушка.

На паркет во Дворце Независимости Виктория выйдет в паре со студентом военно-транспортного факультета БелГУТа Ильей Авраменко. Третьекурсник - из роты почетного караула. Строгая форма - лучший вариант для предстоящего мероприятия.

По признанию Виктории, с Ильей у них все складно получалось с первого танца. Не было непонимания и споров. Чтобы довести до совершенства отдельные элементы, дополнительно репетировали в университете в свободное от занятий и работы время.

Организаторы не скрывают: бальная карта непростая. Она включает вальс, галоп, который был на пике популярности в начале XIX века, французскую и венскую кадриль, падепатинер. За время подготовки молодые люди изучили не только сложные па, но и историю танцев.

Оттачивали движения ребята в Большом зале Гомельского областного дома учащихся и работников учреждений профессионального образования. Как заметила художественный руководитель учреждения Оксана Куцакова, отбор и утверждение ребят, а также репетиции начались еще в сентябре. При плотном графике время пролетело незаметно. "Все ребята достойные и интересные. Вместе с хореографами Варварой Каменской и Аллой Степаненко они проделали огромную работу и готовы к балу", - рассказала она.

От Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого в Минск отправляются две пары - Мария Смирнова и Артур Барцевич, Диана Дасько и Назар Гаура. Галантные молодые люди во фраках будут вести в танце нежных дам. Миниатюрные стройные девушки смотрятся особенно элегантно рядом с высокими статными кавалерами.

"Столько сил и времени ушло на подготовку! Движения отработаны и отточены. Скорее бы этот день наступил!" - не скрывает эмоций Диана, которая будет вальсировать с Назаром. В хореографическом плане пара сложилась сразу: оба занимались танцами раньше. Разучивать же новые движения было непросто, но оттого интереснее и увлекательнее.

Александра Овсяникова и Вячеслав Чикилев из Жлобина много лет занимаются танцами в местном центре творчества детей и молодежи и будут дебютировать на новогоднем балу. Многие танцы из бальной карты осваивали с нуля. Несмотря на это, их вместе с двумя парами из других регионов пригласили поучаствовать в мастер-классе австрийского хореографа.

Юго-восточный регион на республиканском балу представят 12 пар. Эти парни и девушки достигли успехов в учебе, творческой, общественной деятельности, на спортивных аренах, в реализации значимых проектов. Некоторые побывали на областном новогоднем балу в общественно-культурном центре Гомеля.

Леди и джентльмены - на финишной прямой: выезд в столицу завтра утром. Вместе с ними отправляется команда поддержки, включая визажистов и парикмахеров. Отутюжены наряды, продуманы образы. Генеральная репетиция - и выход в свет.

Республиканский новогодний бал для молодежи (Венский бал) состоится 28 декабря во Дворце Независимости.-0-

Ждем новых знакомств и яркого праздника - витебские студенты о Венском бале Студенты Витебского государственного университета имени П.М.Машерова завершают подготовку к масштабному Венскому балу, который пройдет в Минске 28 декабря.