Вера Полякова-Макей: я никогда не прощу Латушко за то, что он вытер ноги о Купаловский театр

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актриса и телеведущая Вера Полякова-Макей считает, что экс-руководитель Купаловского театра Павел Латушко своими действиями разрушил театр, который смог пережить даже военные годы. Об этом она заявила в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Войну Отечественную пережили люди и театр не потеряли. Вот это единственное, что я ему никогда не прощу - то, что он вытер ноги о Купаловский театр, что разрушил столетнюю историю театра. Он вывел этих людей и бросил. Вот этого я ему не прощу никогда", - подчеркнула актриса.

Она считает, что актеры Купаловского театра наверняка понимали, что делают, и не шли, как овцы, за своим директором. "И я не овца. Я 26 лет жила в этой стране, при этом государстве, и я не считаю, что все было так плохо", - подчеркнула она.

Говоря о личности Павла Латушко, актриса также отметила, что "Пал Палычу всегда нужно было, чтобы весь мир крутился вокруг него". В то же время Вера Полякова-Макей отметила, что Павел Латушко в свое время многое сделал для развития белорусской культуры, и за это она ему благодарна. "Но сейчас он выступает, просто играет какую-то роль", - считает она.

В свою очередь супруг актрисы, министр иностранных дел Владимир Макей, отметил, что знает каждого, кто работал в системе дипломатической службы и может рассказать о "беседах, мольбах, заверениях и клятвах, которые звучали в кабинете". "Но считаю ниже своего достоинства комментировать это - до определенного момента, если определенные "товарищи" не перешагнут определенную черту", - сказал министр. Он заявил, что для него абсолютно недопустимо, когда граждане, для которых государство сделало очень многое, убегают за границу и пытаются разрушить свою страну.-0-