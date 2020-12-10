Вернуться в мир солнечных мифов приглашает музей-мастерская Заира Азгура

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка керамики Владимира Кондрусевича "Солнцестояние" откроется 16 декабря в Мемориальном музее-мастерской Заира Азгура, сообщили БЕЛТА организаторы.

"Проект Владимира Кондрусевича "Солнцестояние" - это работа с глубинными архетипами, связанными не только со славянскими традициями, но со всей историей человеческой цивилизации, что делает их интуитивно понятными и узнаваемыми. Солнцестояние - наивысшая точка нахождения солнца над горизонтом в летний период времени и самая низкая точка в зимний. В языческих культах славян и северных народов эти дни считались мистическими, временем важных изменений", - отметили в музее.

По словам организаторов, солнечный диск, на котором проявляются женские и мужские образы, мифологические персонажи, создает иллюзию принадлежности к античному миру, где с помощью искусства велась летопись событий. "Легенды и мифы проекта "Солнцестояние" рассказывают истории полулюдей-полурыб, повторяют предание об обнаженных перволюдях, ведут сказание о магических ритуальных танцах. На изображениях - идеальные тела богов и богинь, словно запечатленные на черно-белую пленку", - подчеркнули организаторы.

"Такая неожиданная смысловая трансформация из античного в современное отвергает идею существования идеальных тел где-либо кроме мифологического контекста. Современный Эдем, каким его показывает Владимир Кондрусевич, это миф о несуществующем идеале, возврат в теплый мир сказки, воспоминания о детском мире, замкнутом внутри солнечного круга", - обратили внимание организаторы.

Посетить экспозицию можно по 16 января. Действует возрастное ограничение входа на выставку 18+.-0-