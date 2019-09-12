Витебская "Лялька" готовит мистическую премьеру по повести Джеймса Крюса

12 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Белорусский театр "Лялька" 15 сентября покажет в двух действиях мистическую премьеру "Куклы Тима Талера, или Проданный смех" по произведению немецкого писателя Джеймса Крюса. Произведение станет первой премьерой в новом 34-м сезоне театра, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тим Талер и его друзья покажут зрителю, как оживают куклы. Они расскажут невероятные истории про мистера Треча, бедность, богатство, хитрость, путешествия, а также утрату и возвращение смеха к мальчику. Сказочно-философская повесть заставит задуматься о многом.

Автор постановки - Михаил Климчук, хореография Дианы Юрченко. Над сценографией, куклами и костюмами работал Дмитрий Горолевич. Около полугода ушло на создание спектакля. "Повесть огромная, поэтому пришлось ее сокращать и адаптировать к спектаклю. В постановке смех - это как душа, дружба, взаимопонимание. Много же случаев, когда человек становится богатым, но и одновременно одиноким. Тогда понимаешь, что не в богатстве счастье", - отметил режиссер.

По его словам, идея поставить этот спектакль возникла случайно. Прошлым летом его сыну дали список литературы, которую нужно прочитать за каникулы. Там была и повесть "Куклы Тима Талера, или Проданный смех". "Сын читал и рассказывал мне, что запомнил из прочитанного. Я и сам читал книгу в школе, что-то отложилось в памяти, но не все, и решил перечитать. Повесть понравилась, думаю, неплохая тема, надо готовить спектакль", - рассказал Михаил Климчук.

Погрузиться в атмосферу мистических историй помогут витебские актеры Ольга Лазебная, Алексей Макарский, Евгений Гусев и Валерий Зимницкий. Вместе с ними зрители получат ответы на вечные вопросы: все ли можно купить за деньги, сколько стоит счастье и почему рассказ о смехе не всегда веселый?-0-

Фото Александра Хитрова