Визитки финалистов нацотбора детского "Евровидения-2019" представили в телеэфире

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визитки финалистов национального отборочного тура детского конкурса песни "Евровидение-2019" представлены в телеэфире, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель пресс-службы Белтелерадикомпании Светлана Смолонская-Красковская.

"Визитки всех 10 финалистов готовы. С сегодняшнего дня они представлены в телеэфире. В частности, с юными исполнителями и их визитками зрители "Беларусь 1" смогут познакомиться в эфире утреннего шоу "Добрай раніцы, Беларусь", - рассказала Светлана Смолонская-Красковская.

В этом году главная тема визиток связана с официальным слоганом международного форума Share the Joy ("Поделись радостью") и его логотипом - воздушным змеем. "Каждый из конкурсантов в видеоролике создает своего змея и запускает его в небо. Съемки прошли в разнообразных локациях. Ставилась задача передать настроение исполнителя и представить идею его финальной композиции", - отметила руководитель пресс-службы.

Режиссером визиток выступила Яна Шаблыко. Их продолжительность - около 40 секунд, именно столько времени необходимо на смену декораций и подготовку следующего номера. Отснятые ролики будут предварять выступления юных артистов во время финального шоу, которое пройдет в форме гала-концерта 20 сентября в прямом эфире телеканалов "Беларусь 1" и "Беларусь 24", а также в онлайн-трансляции на официальном сайте медиахолдинга.

Согласно проведенной жеребьевке, в финале конкурсанты выступят в следующем порядке: Елизавета Мисникова, Анастасия Жабко, Мария Жилина, Ксения Галецкая, группа Мonkey Tops, София Хролович, София Рустамова, группа "Зефир", Арина Пехтерева, Мария Ермакова.

Победитель национального отборочного тура представит Беларусь на детском "Евровидении-2019" 24 ноября в Гливице (Польша). Все права, относящиеся к проведению отбора, принадлежат исключительно организатору - Белтелерадиокомпании - как единственному в стране члену Европейского вещательного союза.-0-