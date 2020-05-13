Во что играли наши предки, расскажет выставка в Гомеле

13 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Археология об играх и игрушках: от средневековья до начала XX века" откроется 14 мая в Гомеле в центральной части дворца Румянцевых и Паскевичей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском дворцово-парковом ансамбле.

В экспозиции представят детские игрушки и инвентарь настольных игр из собрания археологии музея, найденные на территории Гомеля, Лоевского и Добрушского районов.

Самый древний экспонат - фишка, сделанная из стенки глиняного горшка, конца X - начала XI веков. К XIV-XVI векам относят шахматную фигурку - костяную резную пешку. Увидят посетители и волчок для игры конца XIX - начала XX веков. Есть в коллекции глиняный обломок лица куклы этого же периода.

"Досуг человека с самого детства во все исторические эпохи сопровождался игрушками и играми. Об этом свидетельствуют письменные и иконографические источники, материалы археологических исследований. С артефактами разных исторических периодов и знакомит выставка", - отметили в государственном историко-культурном учреждении.

Сотрудники музея планируют записать и разместить в социальных сетях посты, которые расскажут об особенностях, применении представленных экспонатов.

Познакомиться с игрушками предков, дополняющими экспозицию "Древнейшая история Гомельщины", можно будет до конца лета.-0-