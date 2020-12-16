Впервые керамика Владимира Кондрусевича представлена в музее-мастерской Заира Азгура

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка керамики Владимира Кондрусевича "Солнцестояние" открылась сегодня в Мемориальном музее-мастерской Заира Азгура, передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Кондрусевич - белорусский живописец, который впервые представляет свою керамику. По словам куратора выставки Владимира Парфенка, художник обратился к этому жанру только в этом году. Освоив процесс, мастер создал серию тарелок. "Поначалу он делал их для себя. С работами Владимира Кондрусевича я познакомился через Facebook. В итоге выяснилось, что их много, они интересные и это не просто бытовой продукт, а все-таки искусство. Так и родилась идея показать серию в музее-мастерской Заира Азгура", - рассказал куратор.

"Рассматривая керамику Владимира Кондрусевича, можно говорить о смешении и расширении жанровых границ. Для белорусского искусства это интересно и необычно. В первую очередь эта необычность заключается в том, что он работает в жанре прикладного искусства, а вот то, что он наносит на тарелки, это уже живопись", - отметил Владимир Парфенок.

На выставке демонстрируется около 30 произведений художника. "Данный проект - это работа с глубинными архетипами, связанными не только со славянскими традициями, но и со всей историей человеческой цивилизации, что делает их интуитивно понятными и узнаваемыми. Солнцестояние - наивысшая точка нахождения солнца над горизонтом в летний период времени и самая низкая точка в зимний. В языческих культах славян и северных народов эти дни считались мистическими, временем важных изменений", - рассказали в музее.

Желтые тарелки - воплощение солнечного диска, на котором проявляются женские и мужские образы, мифологические персонажи. "Это создает иллюзию принадлежности к античному миру, где с помощью искусства велась летопись событий. Каким-то образом эти работы соотносятся с традицией росписи сосудов у древних греков. Это демонстрирует миф о творчестве, с которым живет человечество уже не первое столетие", - добавил Владимир Парфенок.

Произведения художника размещены в музее-мастерской в Черном зале. "Ярко-желтые блюдца с синими фигурами в этом помещении заиграли более интенсивно и качественно. Практически виден макет неба, по которому движется солнце", - добавил куратор выставки.

Посетить экспозицию можно по 16 января. Действует возрастное ограничение на вход 18+.-0-