Все краски зимы можно будет увидеть на выставке в Могилеве

18 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Выставка живописи, графики и скульптуры "А за окном зима" из коллекции Национального художественного музея Беларуси откроется 20 декабря в музее В.К.Бялыницкого-Бирули, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

"Выставочный проект показывает разные грани этого удивительного времени года, позволяя зрителю через призму произведений изобразительного искусства прочувствовать широкий спектр эмоций, оживить в памяти воспоминания, связанные с зимней порой и, возможно, открыть для себя новую сторону такого явления", - отметили собеседники.

Экспозиция собрала произведения русских и белорусских художников конца ХIX столетия и до современности. Наиболее ранние - жанровые работы Николая Сверчкова "Зима", Павла Ковалевского "Встреча" и Бориса Кустодиева "Встреча за углом". Пейзажная живопись рубежа ХIX-XX веков представлена как реалистическими работами, так и написанными в более свободной импрессионистической манере. Помимо природных ландшафтов, сельских видов, зима находит отражение и в городской среде.

Обращаясь к произведениям мастеров пейзажной живописи XX столетия, можно увидеть неиссякаемую широту зимних сюжетов и многообразие изобразительных средств, использованных для их воплощения: первый снег, конец зимы, солнечные дни, быстро надвигающиеся сумерки, заснеженные деревни, города зимней порой, зимние забавы.

"Одна из центральных тем - встреча Нового года и Рождества, ведь волнительное ожидание чудес начинается уже с первых дней зимы, - отметили в музее. - Самые таинственные праздники в году нашли отражение в произведениях современных белорусских авторов. Среди них - Владимир Ткачев с работой "Рождественские катания" и Наталья Залозная с "Рождеством".

Выставка будет работать до 3 февраля.-0-