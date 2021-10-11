Второй диск симфоний Мечислава Вайнберга в исполнении оркестра Кримера высоко оценили в Европе

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный камерный оркестр East-West Chamber Orchestra под управлением известного белорусского музыканта Ростислава Кримера выпустил второй диск, заканчивающий цикл из четырех камерных симфоний Мечислава Вайнберга, сообщили БЕЛТА в коллективе.

Диск со второй и четвертой камерными симфониями композитора издан одной из самых известных звукозаписывающих компаний Naxos и доступен во всем мире. Журнал музыкальной критики "Пиццикато" высоко оценил работу музыкантов, отметив, что молодой коллектив под управлением Ростислава Кримера, основанный в Беларуси, набирает обороты и убеждает утонченной игрой, а в известном издании "История музыки" он был ранее объявлен диском недели.

Эта работа интересна еще двумя моментами. Во-первых, тысячи людей по всему миру снова услышали, что Вайнберг, после того как бежал из Польши в 1939 году, учился в Минске, а также что эпиграфом к диску стала любезно предоставленная семьей композитора последняя ранее не опубликованная цитата.

В свою очередь дочь композитора Анна Вайнберг написала: "Я счастлива, что весь цикл камерных симфоний записан в Минске замечательным международным оркестром за мир East-West Chamber Orchestra под управлением Ростислава Кримера, - городе, который сохранил папину жизнь. Если бы Беларусь не дала моему отцу убежища, папу бы постигла трагическая участь его семьи: он бы погиб от рук нацистов в концлагере. Пользуясь случаем, хочу еще раз от всего сердца поблагодарить белорусский народ и пожелать замечательным исполнителям папиной музыки огромного успеха".

Предыдущий диск, изданный в 2019 году, был номинирован на самые престижные премии - International Classical Music Award в разделе симфоническая музыка наряду с Берлинским филармоническим оркестром под управлением Кирилла Петренко и оркестром Тонхалле Цюриха под управлением Пааво Ярви, а также в нескольких номинациях Opus Klassik.-0-