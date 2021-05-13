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13 мая 2021, 14:39

Выставка авторских кукол Аллы Алениной открылась в Минске

Фото из архива
Фото из архива

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Страшна прыгожыя лялькі" из частной коллекции Аллы Алениной открылась сегодня в Гостиной Владислава Голубка, передает корреспондент БЕЛТА.

Алла Аленина - дизайнер, художник, кукольник, реставратор, теддист, флорист, скрапбукер. Абсолютно любая ненужная вещица в ее руках превращается в настоящее произведение искусства, оригинальное и эксклюзивное.

"Около 13 назад я попала на выставку кукол и открыла для себя новый мир. Когда начинаешь этим заниматься, невозможно остановиться, потому что тут можно применить все свои способности и таланты, бесконечно что-то изобретать и самосовершенствоваться. Куклу нужно слепить, необходимо уметь шить, подбирать материалы, наполнять и одевать. Я состариваю ткани, придаю обуви потертый вид, чтобы все выглядело реалистично. Каждый элемент имеет значение, для меня важно заложить смысл, чтобы люди увидели работу и поняли, что это не просто игрушка, а коллекционная кукла", - рассказала Алла Аленина.

Взгляд "страшно прекрасных кукол" Аллы Алениной завораживает, кого-то умиляет, а кого-то и пугает. Рука мастера и своеобразный почерк видны всегда. Последние коллекции "Гламурные дивы" и "Старые забытые куклы" - яркое тому подтверждение. Они или влюбляют в себя, или же вызывают протест и даже негодование. Но одно несомненно - никого не оставят равнодушным.

На выставке представлено более сотни кукол с элементами антиквариата, авторских мишек Тедди, старинных аксессуаров, воссозданных и реконструированных по авторской технологии, а также магических картин. "У кукол разные задачи, оттого они и получаются такими многогранными. Например, могут быть оберегами, украшением интерьера, хранителями тайн или магическими помощниками, талисманами, которые приносят счастье и гармонию в семьи", - пояснила автор.

"Моя первая кукла находится всегда со мной. В этот раз решила ее выставить, чтобы показать, что действительно возможно все, каждый человек может создать что-то своими руками. В последнее время я стала обучать людей своему ремеслу. Можно применить каждую тряпочку, пуговки, бусинки, винтики, железку. Я собираю любые материалы, часто что-то отдают знакомые и друзья. Однажды все это может пригодиться, и я испытываю азарт, когда творю, по сути, из мусора, - отметила Алла Аленина. - Я сама постоянно учусь. Сейчас изучаю стиль натюр. В экспозиции можно увидеть собачек, которых завершила буквально перед открытием. Помимо того что игрушку нужно было сшить, набить, правильно утянуть, у них еще каждую подушечку необходимо было вылепить. Кстати, они до сих пор пахнут маслом".

Экспозиция "Страшна прыгожыя лялькі" будет интересна широкому кругу зрителей. Ее задача - познакомить посетителей с разнообразием кукольного королевства. Многие из них сразу после выставки отправятся путешествовать по разным странам, а некоторые попадут в частные коллекции.

Предметы из коллекции художницы успешно выставляются на выставках в Испании, Италии, Германии, Эстонии, Японии, России и Китая. Алла Аленина является участницей практически всех белорусских кукольных и Тедди-проектов, а также многократным победителем международных конкурсов.

Во время выставки пройдут мастер-классы. "Если кто-то мечтает создать что-то своими руками, но никак не решается начать, то Алла Аленина и ее творчество могут стать тем самым проводником в волшебный мир авторских кукол. Вы легко и быстро сможете создать уникальный подарок себе и своим близким", - добавили организаторы.-0-

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