Выставка авторской куклы и мишек Тедди открылась в Минске

22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная выставка "Панна Doll'я" открылась сегодня в Национальном центре современных искусств Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении.

Проект "Панна Doll'я" - выставка-симбиоз живописи и авторской куклы, на которой представлены работы российского художника Петра Фролова, персональный проект белоруски Марины Капиловой "Театр Птиц", картины Анны Силивончик и Василия Пешкуна.

Экспозиция состоит из более чем 400 работ, выполненных в единственном экземпляре. Из них около 150 мишек Тедди размером от нескольких см до полуметра. Все они созданы лучшими мастерами Беларуси, СНГ и стран ближнего и дальнего зарубежья - Светланой Щерба, Ириной Хат, Жанной Александровой, Антониной Козицкой, Анной Котюргиной и другими.

Отдельно размещен проект кукол "История моды", его главный экспонат - кукла с оригинальным названием "Жизнь удалась" Татьяны Поляковой из Беларуси. Все работы показывают, насколько необычными и разными бывают куклы - от чердачных из текстиля до фарфоровых раритетов, а искусство мастеров-кукольников - восхитительным.

"Мы не позволяемаем друг другу останавливаться и за 15 лет развили новое, ранее никому не известное современное искусство авторской куклы: синтез живописи, скульптуры и дизайна костюма. Наши куклы оказались невероятно востребованными, поскольку все антикварные предметы искусства уже давно раскуплены. У людей есть способ универсального выражения - творчество. Это то, что понятно без слов. Когда человек идет к своей цели, занимаясь любимым делом, он создает шедевры. Именно так рождается то, что называется искусством", - отметили в центре.

Выставка авторской куклы и мишек Тедди "Панна Doll'я" будет работать по 3 февраля.-0-