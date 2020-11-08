Выставка Белорусской академии музыки знакомит со знаменитыми музыкальными династиями

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "Музыкальные династии Белорусской государственной консерватории - академии музыки" открылась в Белорусской государственной академии музыки, сообщили БЕЛТА организаторы.

Экспозиция представляет материалы об истории учреждения через призму деятельности представителей музыкальных династий. Гости смогут увидеть справочные издания, монографии, буклеты, периодические издания. Основное место на выставке занимают фотографии из архива академии.

Имена многих деятелей искусства навсегда связаны с историей Белорусской академии музыки. Среди них - Николай Аладов и его дочь Радослава Аладова, Владимир Оловников и его сын Игорь Оловников, супруги Михаил Бергер и Анна Рихтерман и их сын Борис Бергер, Владислав Эпштейн и его сын Валерий Шацкий.

"Генеалогическое древо этих семей обрастает новыми ветвями, в кузнице музыкальных династий и сегодня отливаются и отшлифовываются таланты, передаются секреты исполнительского мастерства нескольких поколений творческой интеллигенции. Благородное дело ее представителей продолжают их дети, внуки и правнуки по всему миру", - отметили организаторы.

Выставка открыта по 10 января 2021 года.-0-