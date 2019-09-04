Выставка "Духовных книг божественная мудрость: к истокам белорусской книги" пройдет в Президентской библиотеке

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие книжной выставки "Духовных книг божественная мудрость: к истокам белорусской книги" состоится 5 сентября в Президентской библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА организаторы.

Будут представлены самые старинные книги, хранящиеся в библиотеке. Это 12 кириллических старопечатных изданий XVII-XVIII веков, в том числе - "Служебник" (1601), "Aнфологион" (1619), "Триодион" (1664). Но изюминкой станут книги, предоставленные Гомельской епархией из фондов епархиального Историко-археологического кабинета. Выставка будет посвящена православным книгам, их значению в жизни общества.

На открытие приглашены представители Белорусской православной церкви, депутаты Палаты представителей Национального собрания, студенты Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла Белорусского государственного университета, ученые, занимающиеся изучением редких книг, библиотекари.

Цель мероприятия - привлечь общественное внимание и издательский интерес к популяризации духовно-нравственной литературы. Во время открытия будут обсуждаться проблемы сохранения и реставрации книжного наследия.-0-