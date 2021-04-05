Выставка "Філасофія вобраза" откроется 9 апреля в НЦСИ

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка "Філасофія вобраза" откроется 9 апреля в Национальном центре современных искусств, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.

На выставке будут представлены скульптуры Дмитрия Оганова и графика Елизаветы Пастушенко. Показ организован в рамках фестиваля скульптуры SculptFest Белорусского союза художников.

Дмитрий Оганов, член Белорусского союза художников, участник республиканских и международных выставок и пленэров, представит ключевые произведения, характеризующие определенный творческий период автора. "Это период, посвященный осмыслению и творческой реминисценции европейских мифов, религии и истории - процессов, создаваемых, осмысливаемых и преобразуемых человеком. Образы - простые и лаконичные или, наоборот, выполненные в изящной пластике - таят сложные и глубокие по смыслу и интерпретации идеи. Многие из них апеллируют к накопленным знаниям и опыту зрителя. Главной доминантой произведений Дмитрия Оганова можно определить дуализм человеческого мира: постоянное взаимодействие, соперничество и сочетание материального и физического, женского и мужского, разрушительного и созидательного начал", - отметили организаторы.

Графика Елизаветы Пастушенко дополняет и логично продолжает "философский рассказ" скульптурных образов Дмитрия Оганова. "Графические миры инобытия свидетельствуют о философских размышлениях автора над жизнью и человеческими взаимоотношениями", - подчеркнули в НЦСИ.

Елизавета Пастушенко является членом Белорусского союза художников. Среди основных творческих работ художницы серия графических листов "Летняе падарожжа", "Кашэчы каляндар", серия "Вандроўка да поўдня". Ее творческая деятельность отмечена дипломом в национальном конкурсе "Искусство книги" за авторский поэтический сборник "Хто ёсць Хто", дипломом в номинации "Графика" в рамках проекта "Искусство и медиа против гендерных стереотипов".

Выставка продлится по 23 апреля.-0-

Фото ncsm.by