Выставка "Гульні. Игры. Games" откроется в Национальном художественном музее 18 мая

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабный выставочный проект "Гульні. Игры. Games", входящий в культурную программу II Европейских игр, откроется в Национальном художественном музее Беларуси 18 мая, сообщили БЕЛТА в учреждении.

В экспозиции около ста живописных и графических работ, скульптур и плакатов на спортивную тематику, которые объединят творчество белорусских мастеров как старшего поколения - Федора Барановского, Леонида Дударенко, Бориса Казакова и других, так и современных художников - Татьяны Радивилко, Виктора Альшевского, Татьяны Кондратенко, Кирилла Хлопова.

"Спорт в искусстве - тема вечная. Со времен античности традиции честных спортивных состязаний по незыблемым правилам, культ совершенного, физически развитого тела были интересны художникам. Возрожденная в начале ХХ века спортивная тематика актуальна и в современном искусстве", - отметила куратор проекта, заведующая отдела современного белорусского искусства Екатерина Изофатова.

По ее словам, выставка предложит зрителю проследить широкую полифонию эмоций спортивных состязаний: трудность и драматизм борьбы и моменты чистых побед, эмоциональные взрывы восторга в ликующей толпе стадиона и захватывающие моменты матчей и тренировок, с азартом играющих детей и подростков и командный дух массовых соревнований, стремительность и энергию спорта, выраженные в символических композициях.

Выставка продлится по 30 июня.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня. Культурная программа игр стартовала 1 мая, интересные события будут организованы по всей стране до конца июня. В период соревнований пройдут мероприятия на нескольких десятках площадок Минска. Уже задействовано более 40 учреждений культуры столицы, из них более 20 музеев, пяти театров, привлечены лучшие творческие коллективы, музыканты, артисты.-0-