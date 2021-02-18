Выставка художницы Анны Гадировой "Краявіды маёй душы" откроется в Минске

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Персональная выставка художницы Анны Гадировой "Краявіды маёй душы" откроется 22 февраля в художественной галерее "Университет культуры". Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.

"Художница работает в жанре лирического пейзажа, ее картины представляют собой особый поэтический мир, переплетение реализма и романтизма. Прозрачность акварели в сочетании с насыщенным колоритом масляной живописи создает индивидуальный стиль художницы, выделяя ее произведения из ряда других. Картины из серии "Зiма на Пастаўшчыне" и весенние этюды Минска, созданные в последнее время, легли в основу экспозиции "Краявіды маёй душы". Увлечение повседневно изменяющейся красотой природы, путешествия с этюдником, воспоминания детства - все это находит свое место на полотнах художницы", - отметили организаторы.

Анна Гадирова родилась в деревне Кулаково Поставского района в 1959 году. С детства увлекалась красотой окружающей природы, путешествуя по лесу с отцом-лесником. "Каждая пора года приносила свой неповторимый колорит. На всю жизнь у художницы остались впечатления от синевы первых подснежников, торжественного серебра зимнего леса. Она много рисовала, читала, готовилась к поступлению в Минское художественное училище имени А.К. Глебова. По окончании обучения работала учительницей черчения и рисования в Гродно, вела студию изобразительного искусства Дворца пионеров и школьников", - рассказали в галерее.

С 1992 года художница участвует в выставках как в Беларуси, так и за ее пределами, активно работает на международных пленэрах, проводит мастер-классы по пейзажу и натюрморту.

Посетить выставку можно по 9 марта.-0-