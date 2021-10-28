Выставка индийского текстиля и декора открылась в НББ

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка художественного текстиля "Волшебные краски Индии" открылась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщили БЕЛТА в учреждении культуры.
"Выставка знакомит с колоритом, яркими традициями, философией и мифологией Индии. Гости могут окунуться в историческое прошлое этой страны, изучить образ жизни индийцев", - отметили организаторы.
В экспозиции представлены художественный текстиль, старинные и современные ковры, тканые панно, шелковые шали, традиционные сари. Можно увидеть изделия декоративно-прикладного искусства из дерева и хлопка, росписи свитков на тканевой основе, вышивку золотыми нитями, предметы обихода и многое другое.
Экспонаты предоставил Индийский совет по культурным связям (ICCR). "Проект показывает белорусам индийское культурное наследие. Это важно, ведь наши страны плодотворно сотрудничают в торговле, производстве, культуре и науке", - заключили в библиотеке.
Это первая такая выставка в Минске. Ее организовали Национальная библиотека Беларуси и посольство Индии в нашей стране.
Экспозицию можно увидеть в галерее "Атриум" НББ по 20 ноября.-0-