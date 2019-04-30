Выставка "Искусство Палеха"открывается 3 мая в Гомеле

30 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Выставка лаковой миниатюры и вышивки "Искусство Палеха" из фондов государственного музея Палехского искусства (Россия) откроется 3 мая в Гомеле в картинной галерее Г.Х.Ващенко, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении.

Палех - поселок в Ивановской области. Известность ему принес иконописный промысел, а после революции 1917 года здесь организовали артель по росписи изделий из папье-маше и строчевышивальную артель, затем преобразованную в фабрику.

В экспозиции гомельчане и гости города увидят более 80 расписных работ, созданных начиная с 1930-х годов: шкатулки, ларцы, броши, браслеты, бисерницы и др. Также на выставке будут представлены несколько десятков вышитых предметов: полотенца, накидки, платья, костюмы и т.д.

"Каждая вещь уникальна, - рассказали в картинной галерее. - Мастера при росписи никогда не повторяют своих композиций. Если и выбирается один и тот же сюжет, то разнообразные по форме и размеру вещи обязывают автора искать новые решения". Сюжеты миниатюр заимствованы из повседневной жизни, сказок, былин, песен, литературных произведений. Работы обычно выполнялись темперными красками на черном фоне с применением твореного золота.

Что касается вышивки, то в ней наиболее распространен уступчатый ромб или квадрат, именуемые "кубанцами", которые воспроизводились в счетной гладьевой вышивке.

Познакомиться с работами палехских мастеров в Гомеле можно будет до 30 июня.

Организуют экспозицию картинная галерея Г.Х.Ващенко и государственный музей Палехского искусства.-0-