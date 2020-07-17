17 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "История Кричевского судостроения" начала работать во Дворце Потемкина. Экспозиция приурочена к 235-летию создания Кричевской судоверфи, рассказал корреспонденту БЕЛТА директор Исторического музея г.Кричева Владимир Мищенко.

На выставке представлены экспонаты из фондов музея, разнообразные научно-вспомогательные материалы, рассказывающие об истории кораблестроения на Кричевской земле.

"1785 год принято считать годом ввода судоверфи в Кричеве в строй. Ее строительство инициировал тогдашний владелец Кричева и всего Кричевского староства Григорий Потемкин-Таврический. Именно он стоял у истоков зарождения и становления Черноморского флота Российской империи, корабли для которого строили в Кричеве", - отметил Владимир Мищенко.

На Кричевской судоверфи в основном строились грузовые суда байдаки, малые галеры, военные корабли. В 1786 году здесь было построено одно из головных судов "Десна", которое предназначалось для путешествия Екатерины II по Днепру от Киева до Кременчуга.

"Позже здесь построили еще 13 парусных и 12 гребных судов. В то время Кричев был настоящей колыбелью русского флота. О нашем городе знали далеко за пределами Российской империи", - отметил директор музея.

Выставка будет работать до 15 августа.-0-