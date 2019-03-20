Выставка к 100-летию провозглашения БССР откроется в историческом музее 28 марта

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "1919: Белорусская республика", приуроченная к 100-летию провозглашения БССР и 95-летию объявления белорусизации, откроется в Национальном историческом музее Беларуси 28 марта, сообщили БЕЛТА в учреждении.

"Создание и укрепление Белорусской Советской Социалистической Республики стали ключевыми этапами истории, после которых соседние государства не смогли обойти вопрос волеизъявления белорусов как политической нации. Благодаря этому сейчас мы живем в независимой стране, - отметили в музее. - Каждый из этапов процесса становления государственности в первой четверти ХХ века имел крайне важное значение для создания и укрепления белорусского государства в последующие десятилетия. В экспозиции мы покажем как основные документы того времени, так и расскажем об известных политических и государственных деятелях".

Вниманию посетителей будет представлено более ста экспонатов из собрания Национального исторического музея, Национального архива Беларуси, Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства, Центрального архива КГБ. Среди них - исторические документы, оригиналы и факсимиле Конституции ССРБ и Манифеста 1919 года, Конституции 1927 года, а также предметы быта и личные вещи политических деятелей: пишущая машинка Всеволода Игнатовского, часы Иосифа Адамовича, мундштук Ивана Луцкевича, рубашка Дмитрия Жилуновича, печати того времени, самодельный светильник, сабля, шашка казачья, плакаты, журналы, книги. Кроме того, на выставке можно будет ознакомиться с интерактивной картой основных мест событий, сделать снимок в исторических фотозонах.

В декабре 1917 года был созван Всебелорусский съезд, на котором представители белорусских организаций и партий независимо от их политической ориентации единогласно высказались за выдвижение из состава делегатов съезда органа местной власти - Всебелорусского совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. Именно этому органу власти было суждено продолжить борьбу за реализацию идеи белорусской государственности. "Совет Всебелорусского съезда как орган власти заложил начало процессам создания государственности как в форме Белоруской Народной Республики, так и в форме Социалистической Советской Республики Беларусь. 1 января 1919 года был принят Манифест о создании Временного правительства Беларуси, который также будет среди экспонатов выставки. Успехи, достигнутые в экономическом развитии, территориальное укрепление государства в то время, широкое развертывание государственной политики белорусизации - все это содействовало консолидации белорусской нации", - подчеркнули организаторы.

Экспозиция будет работать по 12 мая.-0-