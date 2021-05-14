Выставка к 100-летию возвращения Якуба Коласа в БССР откроется 15 мая в Минске

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временная экспозиция "Туды, на захад! (Абаянь - Мінск)" к 100-летию возвращения Якуба Коласа в БССР откроется 15 мая в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении культуры.

"Первая мировая война вынудила поэта переехать в глубь Российской империи, где он был призван в Русскую императорскую армию. С сентября 1917 года белорусский писатель жил в городе Обоянь Курской губернии и работал учителем в деревнях Малые Крюки, Второй Липовец, затем школьным инструктором. В начале 1921 года Народный комиссариат просвещения Белорусской ССР направил наркому просвещения РСФСР Анатолию Луначарскому телеграмму с просьбой вернуть в Беларусь "школьного инструктора Константина Мицкевича, одного из лучших белорусских писателей". 15 мая того же года Якуб Колас с семьей переехал из Курской губернии в Минск", - рассказали организаторы.

Наряду с преподавательской и творческой деятельностью поэт занимался и научной работой. В 1920-е годы он работал в литературно-исследовательской комиссии Института белорусской культуры. После реорганизации Института белорусской культуры в Белорусскую академию наук Якуб Колас был утвержден действительным членом академии, а 26 октября 1929 года избран вице-президентом. На этом посту поэт работал 28 лет, до последних дней жизни.

"Активная научная, общественная, просветительская деятельность Якуба Коласа по возвращении на родину сочеталась с главным делом жизни поэта - литературой. На временной экспозиции будут представлены материалы о педагогической деятельности писателя на Курщине, в Белпедтехникуме, БГУ, учительских курсах в Слуцке, научной деятельности в Инбелкульте, Академии наук, а также рукописи и фотографии писателя, издания произведений разных лет", - отметили в музее.-0-