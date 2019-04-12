Выставка к 200-летию со дня рождения Монюшко открылась в посольстве Беларуси в России

12 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России состоялось торжественное мероприятие, посвященное 200-летию со дня рождения выдающегося белорусского композитора Станислава Монюшко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Станислав Монюшко - музыкальный классик мирового значения, - сказал, открывая праздничный вечер, старший советник посольства, руководитель Делового и культурного комплекса Василий Черник. - Композитор вошел в историю как родоначальник двух национальных опер. Ему принадлежит авторство первого белорусского ("Идиллия") и первого польского ("Галька") оперных шедевров. Он автор многочисленных оперетт и балетов. В ЮНЕСКО объявили 2019-й Годом Монюшко".

Дипломат напомнил, что, несмотря на то, что Станислав Монюшко оставил Минск, родной город всегда манил композитора. Здесь проходили его первые театрально-музыкальные постановки: "Конторские служащие", "Лотерея", "Рекрутский набор". В салонах минской интеллигенции XIX века звучала его музыка, вдохновленная белорусским фольклором. В его творческом наследии, помимо опер, оперетт, романсов, кантат, более трехсот песен на слова Мицкевича, Чечота, Сырокомли, Одынца, Зана и других, объединенных в двенадцать "Домашних песенников".

Гостям вечера был представлен концерт, полностью составленный из произведений композитора. Программу исполнили студенты Белорусской государственной академии музыки и лауреаты и обладатели дипломов I Республиканского открытого конкурса вокалистов имени Станислава Монюшко.

Кроме того, в дипмиссии открылась выставка Национального исторического музея Беларуси, в экспозиции которой представлены копии рисунков Чеслава Монюшко - отца композитора: пейзажи, портреты родственников. На выставке также можно увидеть нотные сборники, афиши, фотографии постановок на сценах театров и произведения современных белорусских художников, созданные к юбилейной дате.

Вечер в посольстве посетили представители Постоянного комитета Союзного государства, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии, деятели науки, культуры, представители творческой интеллигенции Москвы, белорусской диаспоры.-0-

Фото посольства Беларуси в России