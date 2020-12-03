Выставка к 250-летию со дня рождения Бетховена проходит в Академии музыки

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тематическая выставка "Всемирно известный композитор Людвиг ван Бетховен", посвященная 250-летию со дня рождения немецкого сочинителя классической музыки, проходит в нотно-научной библиотеке Белорусской государственной академии музыки, сообщили БЕЛТА организаторы.

В экспозиции представлены нотные издания известных сочинений Бетховена для фортепиано, партитуры симфонических произведений, вокальные произведения, сборники документальных материалов, научные исследования и статьи. Дополняют экспозицию фотодокументы, а также CD-диски и грампластинки с фортепианными и симфоническими произведениями композитора в исполнении прославленных мастеров.

"Жизненный путь композитора был непростым. Сложные семейные обстоятельства, нарастающая глухота, непонимание современниками его творчества - все это наложило отпечаток на его личность, - отметили организаторы. - Бетховен с честью прошел все жизненные испытания, не теряя силу духа и создавая музыку, наполненную созидательной энергией и верой в людей и высокие идеалы гуманизма. Сейчас сложно найти человека, не знакомого с музыкой великого композитора. Например, "Für Elise", "Лунная соната", мелодия "An die Freude" из четвертой части Девятой симфонии. Эти произведения стали своеобразными шлягерами, с которых для многих слушателей начался увлекательный процесс погружения в мир классической музыки".

Посетить выставку можно по 10 января 2021 года.

Людвиг ван Бетховен - композитор, дирижер, педагог, один из трех венских классиков и ярчайших представителей европейской культуры Нового времени. Музыке Бетховена присущи яркая эмоциональность, высокий, патетической тон высказывания, соединенный с классической соразмерностью и ясностью формы. В общей сложности он оставил потомкам более 240 сочинений, среди них - девять завершенных симфоний, пять фортепианных концертов и 18 струнных квартетов. Большинство произведений включено в учебный и концертный репертуары, а сам композитор - один из наиболее часто исполняемых в мире.-0-