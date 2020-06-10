Выставка к 70-летию Алексея Дударева открылась в НББ

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Юбилейная выставка "Яго жыццё - тэатр", посвященная 70-летию белорусского писателя, заслуженного деятеля искусств Беларуси Алексея Дударева, проходит по 3 августа в Национальной библиотеке. Об этом БЕЛТА сообщили в НББ.

"В творчестве Алексея Дударева ярко изображены характерные для 80-90-х годов тенденции к углубленному психологическому анализу человеческой личности, изучению мотивов ее действий, моральных норм существования. В своих произведениях автор пишет о современности, человеке на войне, исторических личностях и событиях. Произведения Дударева отличаются жанровым разнообразием и оригинальной структурой сюжета", - рассказали в НББ.

Экспозиция включает авторские и тематические сборники произведений Алексея Дударева, журнальные публикации, переводы произведений писателя на иностранные языки, материалы литературоведческого характера, отзывы на театральные постановки. Представлены также интервью с драматургом, библиографический указатель "Аляксей Дудараў" и энциклопедические издания с биографическими данными писателя: "Тэатральная энцыклапедыя", "Республика Беларусь", "Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі","Энцыклапедыя гісторыі Беларусі", "Культура Беларусі".

Алексей Дударев известен как автор сборника рассказов "Святая птушка", пьес "Выбар", "Вечар", "Радавыя", "Парог", "Злом", "Чорная панна Нясвіжа", "Палачанка", "Узлёт", "Князь Вітаўт", "Усяслаў Чарадзей", драматической поэмы "Судны дзень Скарыны", киноповестей "Брэсцкая крэпасць", "Белыя росы", "Белыя росы. Вяртанне", книжки сказок для детей "Сінявочка".-0-