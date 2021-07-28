28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выставка керамики и стекла "Пласт-21" откроется во Дворце искусства 29 июля, сообщили БЕЛТА в Белорусском союзе художников.

В экспозиции представлено более 50 пластов, созданных уже известными художниками и студентами художественных учебных заведений страны. В отличие от привычных выставок декоративного искусства, когда в одной экспозиции объединяются различные формы, жанры, функции и материалы, новый проект выделяет только единственное яркое направление - пласты из керамики и стекла.

Профессиональных художников, представителей нескольких поколений воспитанников различных профессиональных школ, объединяет в экспозиции любовь к керамическим поверхностям - пластам, любовь к огню и эксперименту. "На сегодня керамика как вид искусства находится в тренде и влечет к себе большое количество любителей. Поэтому зрителям будет интересно посмотреть, как работают с материалом художники разных поколений и школ. Выставка керамики и стекла, как правило, это микс форм - на нашей выставке мы ограничиваем участников "плоскостью", - отметила куратор проекта художник Ольга Семашко.

"Пласты - это особый жанр в искусстве керамики. Они могут быть вертикальными, горизонтальными, иметь любую форму, могут стать главным персонажем и центром композиции или местом для игры линий и цветов. Границ для художников нет: фактуры, текстуры, роспись, живопись, рельеф, - вот язык керамического полотна. Кисти, стеки и фантазия - инструменты художника-керамиста для работы с глиняной поверхностью. С помощью пятен и линий, формальных композиций, абстракций или вполне реалистичных художественных мотивов в повествовательной или ассоциативной ритмике художник воплощает свои впечатления и воспоминания, но всегда это эмоции, которые он "выкладывает" на глиняный пласт, где они в результате обжига из пластических становятся твердыми", - рассказывает первый заместитель председателя Белорусского союза художников искусствовед Наталья Шарангович.

Возможность соединения рельефа и цвета делает керамические пласты уникальным жанром в искусстве. "Поверхности керамического пласта сложны, за это и любят керамисты этот жанр. Кто-то рисует на них палочкой, кто-то кисточкой и стеком, кто-то сворачивает края и изгибает слой, задавая ему нужную пластику. Керамика, закаленная в огне, очень прочный материал, но при этом она очень хрупкая, из-за чего и отношение к ней у художника особенное - трепетное, уважительное", - добавили организаторы.

Кроме признанных звезд керамики и стекла, таких как Наталья Евглевская, Эмилия Фокина, Тамара Васюк, Александр Зименко, Александра Дятлова, Ольга Сазыкина, Валерий Колтыгин, Ольга Семашко, Анна Амбросова, Елена Чепелева, Жанна Морозова, в выставке принимают участие молодые авторы и даже студенты.-0-